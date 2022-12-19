Можете спокійно викидати: зимовий верхній одяг, який назавжди вийшов із моди (фото)

Ці речі виглядають бідно та старомодно

Якщо у вашому гардеробі досі немає актуального та стильного зимового верхнього одягу — зараз саме час вирушити на шопінг. Однак перед тим, як робити покупки, ми радимо ознайомитися з головними антитрендами зими 2023 року, щоб не купити те, що вже застаріло.

Щоб ви не припустилися фатальної помилки при виборі нового верхнього одягу на зиму, стилісти виділили три зимові "куртки", які покапати більше не варто, пише Ukr.Media. Що це за речі, читайте далі.

Антитренди верхнього одягу на зиму 2023

Шуба з норки — такий одяг давно увійшов до списків антитрендів, особливо після популяризації штучного хутра. Щобільше, така шуба додає віку.

Парку — дуже популярний колись верхній одяг, проте його час минув. Викидати таку куртку не варто, вона стане в пригоді для поїздки за місто або тривалих прогулянок, однак у повсякденному житті від неї варто відмовитися.

Стьобаний пуховик - модель тепла, але при цьому незручна — вузький пуховик сковує рухи і помітно ускладнює життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі мають бути у зимовому гардеробі у модниць цього сезону. А також ми писали, яке взуття в моді взимку 2022-2023 і як вибрати стильну та багатофункціональну пару.