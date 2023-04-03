Як правильно обрати стильну базову футболку: "правила", які обов’язково треба виконувати (фото)

Поради, які допоможуть обрати ідеальну футболку

Попри те, що погода нас поки випробовує на стійкість, і то манить сонечком, то заливає дощами, а то і снігом, не означає, що ми не маємо стильно одягатись. Іноді стильний лук навіть підіймає настрій. Але, щоб такий образ зібрати, треба знати модні тренди 2023 сезону. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про футболки та "правила" їх вибору.

Стиліст Олена, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком purpur.stylist, дала декілька порад модницям, які футболки в тренді в 2023 році, а які ні. А також поділилась кількома базовими правилами, на які варто звертати увагу купуючи базову футболку.

Як правильно обрати стильну базову футболку

Цупкість та щільність тканини. Тонкий трикотаж — відразу ні! Він підкреслює абсолютно усі недоліки шкіри та фігури. Як тільки ви сядете в такій футболці, то на вашій талії не знано звідки з‘являться складки! Тому цупка бавовна, в якій нема еластану.

Довжина. Куці футболки, які закінчуються на найширшій частині стегон і ділять фігуру навпіл — псують ваші пропорції та додають вам десь 5-7 кг в об‘ємах. Або заправляйте вашу футболку, або беріть вже нормальної довжини!

Об‘єм. Футболка не має сидіти в обліпку. Це не топ і не блузка. В ній повинен бути об‘єм!

Комірець. Ідеальний — це v-образний. Він видовжить шию і підкреслить ключиці. Або такий, що закінчується в зоні ямочки на шиї. Не треба обирати екземпляри, що закривають горло.

Лінія плеча — ще один важливий нюанс. Якщо у вас об‘ємні груди чи широкі плечі, то дуже спущений рукав вам не підійде. Краще рукав-реглан, або міряйте і дивіться, щоб не давало додаткового об‘єму. А ось дівчатам-грушам з різницею між стегнами та тулубом спущений рукав навпаки — збалансує фігуру.

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