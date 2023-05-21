Тренд для чоловіків у 2023 році: який вигляд має естетика old money і як стилізувати образи (фото, відео)

Цей стиль актуальний як для чоловіків, так і жінок

Естетика old money вже який місяць очолює перелік трендів. Цей стиль завжди поза часом, і від нього в захваті як представниці прекрасної статі, так і представники сильної. Відомим прихильником стилю old money вважається італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".

У блозі про моду "Школа стилю" експерти розповіли, як стилізувати образ в стилі old money для чоловіків і поділилися секретами стайлінгу.

Класичний крій

Вибирайте одяг з традиційним і класичним кроєм, такий як піджаки з вузькими лацканами, брюки з високою посадкою і прямими або злегка звуженими штанинами. Уникайте швидкоплинних трендів.

Італійський актор Мікеле Морроне - прихильник стилю old money

Якісні матеріали

Для стилізації в стилі old money обирайте одяг з якісних та природних матеріалів, таких як вовна, льон, бавовна або шовк. Ці матеріали додають одягу розкішний вигляд і гарантують тривалий термін служби.

Спокійна кольорова палітра

Обирайте кольори в палітрі монодробу, такі як чорний, сірий, хакі, коричневий, темносиній чи білий. Приглушені тони додадуть вишуканості вашому образу.

Якісна аксесуарна група

Деталі грають важливу роль. Додайте до свого образу класичні аксесуари, такі як годинники, шовкові краватки або кишенькові хустинки, металеві запонки, шкіряні ремені. Важливо, щоб аксесуарна група була якісною та відповідала загальному стилю.

Добірка образів в стилі old money для чоловіків

Нам пощастило жити в епоху, коли чоловіча мода максимально різноманітна й із кожним роком стає все менш упередженою. Раніше "Телеграф" писав, які чоловічі модні тренди актуальні у 2023 році.