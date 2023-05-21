Тренд для мужчин в 2023 году: как выглядит эстетика old money и как стилизовать образы (фото, видео)

Этот стиль актуален как для мужчин, так и для женщин

Эстетика old money уже который месяц возглавляет список трендов. Этот стиль всегда вне времени, и от него в восторге как представительницы прекрасного пола, так и представители сильного. Известным поклонником стиля old money считается итальянский актер Микеле Морроне, ставший звездой эротического польского фильма "365 дней".

В блоге о моде "Школа стилю" эксперты рассказали, как стилизовать образ в стиле old money для мужчин и поделились секретами стайлинга.

Классический крой

Выбирайте одежду с традиционным и классическим кроем, такой как пиджаки с узкими лацканами, брюки с высокой посадкой и прямыми или слегка суженными штанинами. Избегайте быстротечных трендов.

Итальянский актер Микеле Морроне — поклонник стиля old money

Качественные материалы

Для стилизации в стиле old money выбирайте одежду из качественных и природных материалов, таких как шерсть, лен, хлопок или шелк. Эти материалы придают одежде роскошный вид и гарантируют длительный срок службы.

Спокойная цветовая палитра

Выбирайте цвета в палитре монодроба, такие как черный, серый, хаки, коричневый, темно-синий или белый. Приглушенные тона придадут изысканности вашему образу.

Качественная аксессуарная группа

Детали играют немаловажную роль. Добавьте к своему образу классические аксессуары, такие как часы, шелковые галстуки или карманные платки, металлические запонки, кожаные ремни. Важно, чтобы аксессуарная группа была качественной и соответствовала общему стилю.

Подборка образов в стиле old money для мужчин

Нам удалось жить в эпоху, когда мужская мода максимально разнообразна и с каждым годом становится все менее пристрастной. Ранее "Телеграф" писал, какие мужские модные тренды актуальны в 2023 году.