Як стильно носити кардиган: ідеї образів, у яких вам буде затишно (фото)
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У кардигані ви почуватиметесь комфортно, а образ буде стильним
Не за горами вересень, а значить час задуматися про осінні тренди. Як тільки на вулиці почне холодніти, потрібно утеплитися, за допомогою кардигану ви зробите це стильно.
З якими речами поєднувати кардиган в образах? Про це розповідає стилістка Наталія Вікторова в Instagram.
Так, кардиган – затишний та комфортний атрибут осіннього (і не лише) гардеробу. Відмінно доповнює багатошарові образи, доречні, зокрема, у прохолоднішу погоду. Наприклад, ви можете надягти кардиган під жакет або більш об’ємний кардиган, пальто — ще одна вдала комбінація.
Крім того, довгі кардигани стилістка пропонує носити як сукні. Можна як застібати всі ґудзики, так і надягати під низ водолазку і залишати верхні ґудзики розстебнутими.
Стильно носити кардиган можна з:
- Шкіряними речами. Штани, шорти, бермуди, сукні, спідниці. Так ви створите цікавий мікс фактур із трикотажу та шкіри.
- Блузки з акцентними комірцями. Комір поміщайте поверх кардигану.
- Трикотажні речі. Бажано вибирати трикотаж різної в’язки: більш об’ємної та гладкої. Наприклад, стилістка радить носити гладкий кардиган і спідницю з виразною фактурою ("коси") або навпаки.
- Джинси. Отримаєте розслаблений міський образ. На додаток візьміть сумку більш жорсткої форми або нижній шар, що облягає, під кардиган.
Зазначимо, що кардиган незамінний у складанні повсякденних образів. За словами стилістки, цей виріб прикрашає ошатність речей, тому якщо кардиган одягнути зі спідницею в паєтках, то вийде гарне щоденне вбрання.
Стильні образи з кардиганами
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