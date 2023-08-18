Як стильно носити кардиган: ідеї образів, у яких вам буде затишно (фото)

У кардигані ви почуватиметесь комфортно, а образ буде стильним

Не за горами вересень, а значить час задуматися про осінні тренди. Як тільки на вулиці почне холодніти, потрібно утеплитися, за допомогою кардигану ви зробите це стильно.

З якими речами поєднувати кардиган в образах? Про це розповідає стилістка Наталія Вікторова в Instagram.

Так, кардиган – затишний та комфортний атрибут осіннього (і не лише) гардеробу. Відмінно доповнює багатошарові образи, доречні, зокрема, у прохолоднішу погоду. Наприклад, ви можете надягти кардиган під жакет або більш об’ємний кардиган, пальто — ще одна вдала комбінація.

Крім того, довгі кардигани стилістка пропонує носити як сукні. Можна як застібати всі ґудзики, так і надягати під низ водолазку і залишати верхні ґудзики розстебнутими.

Стильно носити кардиган можна з:

Шкіряними речами. Штани, шорти, бермуди, сукні, спідниці. Так ви створите цікавий мікс фактур із трикотажу та шкіри.

Штани, шорти, бермуди, сукні, спідниці. Так ви створите цікавий мікс фактур із трикотажу та шкіри. Блузки з акцентними комірцями. Комір поміщайте поверх кардигану.

Комір поміщайте поверх кардигану. Трикотажні речі. Бажано вибирати трикотаж різної в’язки: більш об’ємної та гладкої. Наприклад, стилістка радить носити гладкий кардиган і спідницю з виразною фактурою ("коси") або навпаки.

Бажано вибирати трикотаж різної в’язки: більш об’ємної та гладкої. Наприклад, стилістка радить носити гладкий кардиган і спідницю з виразною фактурою ("коси") або навпаки. Джинси. Отримаєте розслаблений міський образ. На додаток візьміть сумку більш жорсткої форми або нижній шар, що облягає, під кардиган.

Зазначимо, що кардиган незамінний у складанні повсякденних образів. За словами стилістки, цей виріб прикрашає ошатність речей, тому якщо кардиган одягнути зі спідницею в паєтках, то вийде гарне щоденне вбрання.

Стильні образи з кардиганами

Багатошаровість

Шкіра

Трикотаж

Зі спідницею

З джинсами

З денімом

Із сукнями

З блузами

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