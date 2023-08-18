Рус

Як стильно носити кардиган: ідеї образів, у яких вам буде затишно (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кардиган – обов’язковий елемент осіннього гардеробу Новина оновлена 18 серпня 2023, 09:27
Кардиган – обов’язковий елемент осіннього гардеробу. Фото Freepik

У кардигані ви почуватиметесь комфортно, а образ буде стильним

Не за горами вересень, а значить час задуматися про осінні тренди. Як тільки на вулиці почне холодніти, потрібно утеплитися, за допомогою кардигану ви зробите це стильно.

З якими речами поєднувати кардиган в образах? Про це розповідає стилістка Наталія Вікторова в Instagram.

Так, кардиган – затишний та комфортний атрибут осіннього (і не лише) гардеробу. Відмінно доповнює багатошарові образи, доречні, зокрема, у прохолоднішу погоду. Наприклад, ви можете надягти кардиган під жакет або більш об’ємний кардиган, пальто — ще одна вдала комбінація.

Крім того, довгі кардигани стилістка пропонує носити як сукні. Можна як застібати всі ґудзики, так і надягати під низ водолазку і залишати верхні ґудзики розстебнутими.

Стильно носити кардиган можна з:

  • Шкіряними речами. Штани, шорти, бермуди, сукні, спідниці. Так ви створите цікавий мікс фактур із трикотажу та шкіри.
  • Блузки з акцентними комірцями. Комір поміщайте поверх кардигану.
  • Трикотажні речі. Бажано вибирати трикотаж різної в’язки: більш об’ємної та гладкої. Наприклад, стилістка радить носити гладкий кардиган і спідницю з виразною фактурою ("коси") або навпаки.
  • Джинси. Отримаєте розслаблений міський образ. На додаток візьміть сумку більш жорсткої форми або нижній шар, що облягає, під кардиган.

Зазначимо, що кардиган незамінний у складанні повсякденних образів. За словами стилістки, цей виріб прикрашає ошатність речей, тому якщо кардиган одягнути зі спідницею в паєтках, то вийде гарне щоденне вбрання.

Стильні образи з кардиганами

Стильні образи з кардиганами
Багатошаровість
Стильні образи з кардиганами
Шкіра
Стильні образи з кардиганами
Трикотаж
Стильні образи з кардиганами
Зі спідницею
Стильні образи з кардиганами
З джинсами
Стильні образи з кардиганами
З денімом
Стильні образи з кардиганами
Із сукнями
Стильні образи з кардиганами
З блузами

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки актуальні у майбутньому сезоні осінь-зима. Модний аксесуар підвищить градус стилю у вашому образі.

Теги:
#Стиль #Кардиган