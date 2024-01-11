Французький манікюр вже не в моді: три антитренди 2024, які себе зжили (фото)

Вибираючи застарілий дизайн, ви псуєте загальне враження від свого образу

Одна з перших деталей, на яку звертають увагу представники сильної статі, помічаючи жінку, — її нігті. Тому догляд за ними має важливе значення. Щоб бути стильною цього року, важливо знати, які види манікюру краще не робити у салонах краси.

Наголосимо, що вони вважаються основним антитрендом наступних 12 місяців. Ми визначили три види нейл-арту, які точно не варто повторювати 2024-го.

Французький манікюр

Манікюр, який вважається вічною класикою, став одним із головних антитрендів. Це стосується дизайнів з білими та рожевими відтінками. Їх можна замінити "френчем навпаки", де смужка малюється з протилежного боку нігтя. Також варто звернути увагу на різноманітність кольорів, які використовуються у такому манікюрі.

Покриття з 3D-ефектом

Цей вид манікюру не тільки застарілий, але й малопрактичний, тому що легко зачіпляється за предмети та може викликати дискомфорт. Тому краще звернути увагу на простіші варіанти манікюру.

Перебір із прикрасами

Вибирайте мінімалізм. Використання безлічі різноманітних прикрас, таких як квіточки, блискітки та інше, вважається застарілим. У 2024 році актуальним буде нанесення однотонного лаку та прикрашання нігтів мінімальною кількістю декору.

Раніше ми писали про антитренди святкового манікюру. Деякі дизайни давно пішли в минуле і зараз мають дуже безглуздий вигляд.