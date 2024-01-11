Французский маникюр уже не в моде: три антитренда 2024, которые себя изжили (фото)

Выбирая устаревший дизайн, вы портите общее впечатления от своего образа

Один из первых деталей, на который обращают внимание представители сильного пола, замечая женщину, — ее ногти. Поэтому уход за ними имеет важное значение. Чтобы быть стильной в этом году, важно знать, какие виды маникюра лучше не делать в салонах красоты.

Подчеркнем, что они считаются основным антитрендом следующих 12 месяцев. Мы определили три вида нейл-арта, которые точно не стоит повторять в 2024-м.

Французский маникюр

Маникюр, который считается вечной классикой, стал одним из главных антитрендов. Это касается дизайнов с белыми и розовыми оттенками. Их можно заменить "френчем наоборот", где полоска рисуется с противоположной стороны ногтя. Также стоит обратить внимание на разнообразие цветов, используемых в таком маникюре.

Покрытие с 3D-эффектом

Этот вид маникюра не только устаревший, но и малопрактичный, так как легко зацепляется за предметы и может вызывать дискомфорт. Поэтому лучше обратить внимание на более простые варианты маникюра.

Перебор с украшениями

Выбирайте минимализм. Использование множества разнообразных украшений, таких как цветочки, блестки и прочее, считается устаревшим. В 2024 году актуальным будет нанесение однотонного лака и украшение ногтей минимальным количеством декора.

Ранее мы писали про антитренды праздничного маникюра. Некоторые дизайны давно ушли в прошлое и выглядят сейчас очень нелепо.