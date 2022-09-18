Дослідники винайшли штучну шкіру, яка вдвічі скоротила час загоювання хронічних ран

Штучна надрукована шкіра приблизно вдвічі скоротила час закриття рани піддослідних

Вчені у всьому світі продовжують втілювати в життя нові ідеї, як полегшити життя людству, чи то шляхом вирощування синтетичного м'яса на табаці, чи то шляхом створення штучної шкіри, яка допомагає швидше загоювати рани. Саме останнім займаються вчені з Тайваньського національного університету, які разом із колегами описали власну технологію біодруку штучної шкіри для загоєння хронічних ран, властивих діабету.

Як повідомляє "Наука.UA" із посиланням на статтюлу Advanced Healthcare Materials, у дослідах на пацюках надрукована пов'язка з трьома типами клітин шкіри дозволила вдвічі скоротити час затягування рани та посприяла кращому загоєнню.

Власне, вчені створили прототип гідрогелевої пов'язки для покращення загоювання ран. Вона є надрукованою на 3D-біопринтері штучною шкірою, яку можна створювати якомога більш підхожою формою до окремого поранення завдяки попередньому скануванню рельєфу рани.

В основі гідрогелевої пов'язки та чорнила — біорозкладний поліуретан та желатин. Комбінація цих речовин наділяє чорнило оптимальними еластичністю та міцністю для друку, а також сприяє підтриманню клітин. Утім, найбільшою мірою загоюванню ран має сприяти суміш із трьох клітин шкіри, які додаються до гідрогелю — кератиноцитів, фібробластів та клітин-попередників внутрішньої поверхні кровоносних судин.

За допомогою такої штучної шкіри науковці спробували загоїти рани діаметром 15-28 міліметрів у пацюків — здорових та з цукровим діабетом, у яких загоювання ускладнене через порушений обмін речовин.

У здорових піддослідних тварин загоювання ран відбувалося приблизно однаково і в тих, що лікували за допомогою штучної шкіри, і в тих, що загоювали рани без допомоги ліків.

Разом з тим, у пацюків з діабетом надрукована шкіра приблизно вдвічі скоротила час закриття рани, а також покращила утворення нових кровоносних судин і колагену, у порівнянні з нелікованими.

Як повідомлялося, раніше вчені назвали вітамін, високі дози якого зменшують тривогу, особливо у жінок.