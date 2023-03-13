Сенсаційна знахідка у Перу: виявлено унікальні гробниці з розфарбованими тілами

Стародавній храмовий комплекс був збудований між 2500 і 2200 роками до нашої ери

Зусилля багатьох археологів спрямовані на вивчення пам’яток Стародавнього Єгипту, Китаю та інших відомих європейцям культур минулого.

Тим часом не менше загадок зберігає в собі і земля Америки, де існували могутні імперії інків та ацтеків.

Саме на території колишньої імперії інків, у Перу, було зроблено важливу знахідку: на пагорбі Серро-Колорадо неподалік міста Барранка знайдено чотири таємничі кургани, які пізніше ідентифікували як місця, що мають потенційне археологічне значення, пише Arkeonews.

Пізніше з’ясувалося, що кургани містять людські останки та залишки храмової споруди.

Розкопки проводяться археологами з Ягеллонського університету та Університету Святого Марка в рамках проекту “Program de Investigacion “Los valles de Barranca”. Проект дослідження цього району розпочався у 2022 році, а результати були оголошені в лютому цього року.

При дослідженні двох курганів було виявлено людські поховання та монументальну архітектуру з висушеної цегли та кам’яних блоків. Це призвело до масштабних розкопок пам’ятника, де в рамках проекту було виявлено зруйновані поховання у вигляді похоронних згортків, що знаходились у руїнах храмового комплексу із висушеної цегли.

В одному із зруйнованих поховань знайдено останки хлопчика, чий череп був навмисно деформований. Спочатку він був похований із прикрашеними тканинами, що вказувало на те, що він походив із родини з високим статусом. Тканина була триметрової довжини і прикрашена унікальними зооморфними зображеннями.

"Одна з тканин довжиною 3 метри була прикрашена зооморфними зображеннями і унікальна — подібні тканини досі не знайшли в усіх Андах", — пояснили вчені.

Будівництво храмового комплексу було датоване фізико-хімічним аналізом та вуглецевим датуванням органічних залишків між 2500 і 2200 роками до нашої ери, тоді як той самий метод, який використовувався для датування поховань, вказує на те, що вони були поховані між 772 та 989 роками нашої ери. .

Тобто поховання були зроблені на сотні років пізніше на території стародавнього святилища.

"Раніше жителі Анд влаштовували некрополі в покинутих місцях відправлення культу. Це також мало місце і тут, тому що могили були вириті в спорудах, які були старші на кілька тисяч років", — пояснюють вчені.

Суміш трави та будівельного розчину, яка використовувалася для зв’язування блоків, що становлять маленьку піраміду, була відібрана для датування споруди. Поселення з великою архітектурою були збудовані в Андах у третьому тисячолітті до нашої ери, а сільське господарство поширилося внаслідок взаємодії зі спільнотами, що проживають на Амазонці.

Раніше повідомлялося про ще давніші знахідки: археологи виявили людський череп віком близько мільйона років.