Сенсационная находка в Перу: обнаружены уникальные гробницы с раскрашенными телами

Древний храмовый комплекс был построен между 2500 и 2200 годами до нашей эры

Усилия многих археологов направлены на изучение памяток Древнего Египта, Китая, других известных европейцам культур прошлого.

Между тем, не меньше загадок хранит в себе и земля Америки, где существовали могущественные империи инков и ацтеков.

Именно на территории бывшей империя инков, в Перу, была сделана важная находка: на холме Серро-Колорадо недалеко от города Барранка. Там были найдены четыре таинственных кургана, которые позже идентифицировали как места, имеющие потенциальное археологическое значение, пишет Arkeonews.

Позже выяснилось, что курганы содержат человеческие останки и остатки храмового сооружения.

Раскопки проводятся археологами из Ягеллонского университета и Университета Святого Марка в рамках проекта Programa de Investigacion "Los valles de Barranca". Проект по исследованию этого района начался в 2022 году, а результаты были объявлены в феврале этого года.

При исследовании двух курганов были обнаружены человеческие захоронения и монументальная архитектура из высушенного кирпича и каменных блоков. Это привело к масштабным раскопкам памятника, где в рамках проекта были обнаружены разрушенные погребения в виде погребальных свёртков, которые находились в руинах храмового комплекса из высушенного кирпича.

В одном из разрушенных погребений найдены останки мальчика, чей череп был преднамеренно деформирован. Первоначально он был похоронен с украшенными тканями, что указывало на то, что он происходил из семьи с высоким статусом. Ткань была трехметровой длины и украшена совершенно уникальными зооморфными изображениями.

"Одна из тканей длиной 3 метра была украшена зооморфными изображениями и уникальна — подобные ткани до сих пор не были найдены во всех Андах", — пояснили ученые.

Строительство храмового комплекса было датировано физико-химическим анализом и углеродным датированием органических остатков между 2500 и 2200 годами до нашей эры, тогда как тот же метод, который использовался для датировки захоронений, указывает на то, что они были захоронены между 772 и 989 годами нашей эры.

То есть, захоронения были сделаны на сотни лет позже на территории древнего святилища.

"Раньше жители Анд устраивали некрополи в заброшенных местах отправления культа. Это также имело место и здесь, потому что могилы были вырыты в сооружениях, которые были старше на несколько тысяч лет", — поясняют ученые.

Смесь травы и строительного раствора, которая использовалась для связывания блоков, составляющих маленькую пирамиду, была отобрана для датировки сооружения. Поселения с внушительной архитектурой были построены в Андах в третьем тысячелетии до нашей эры, а сельское хозяйство распространилось в результате взаимодействия с сообществами, проживающими на Амазонке.

Ранее сообщалось о еще более древних находках: археологи обнаружили человеческий череп возрастом около миллиона лет.