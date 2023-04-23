Закопав 175 "давньоримських доларів" і не повернувся за ними: знайдено скарб із монетами першого століття до нашої ери

Більшість монет датуються 82 р. до н.е., роком, коли полководець Сулла вів криваву війну по всій Італії.

У багатій артефактами давніх часів землі Італії зроблено чергове археологічне відкриття: на північний схід від міста Ліворно в Тоскані знайдено скарб зі 175 срібних римських денаріїв, що еквівалентно десяткам тисяч доларів у сьогоднішніх грошах.

Про це пише LiveScience.

За словами Лорелли Альдеріги, археолога з провінційного управління археології, монети було виявлено в теракотовому горщику членом археологічної групи ще у 2021 році, але про знахідку нічого не повідомлялося, щоб можна було повністю дослідити це місце.

Найраніші монети датуються 157 або 156 роком до нашої ери, а найновіші — 83 або 82 роком до нашої ери.

"Монети безперечно були заховані — вони являли собою "скарб" або скарбничку, - сказала археолог. — Найпростіший спосіб сховати цінні речі — закопати їх під землею, далеко від будинків, де їх ніхто не зможе знайти ".

Але той, хто закопав монети, так і не повернувся по них, і Альдерігі припустила, що власником міг бути римський легіонер, залучений до конфліктів.

" Ці монети могли бути заощадженнями солдата, який повертався додому під час військової служби. Він сховав їх, тому що вони були корисною сумою, можливо, для купівлі та відкриття власної ферми", — вважає вчена.

Більшість монет датуються 82 р. до н.е., роком, коли римський полководець Луцій Корнелій Сулла вів криваву війну по всій Італії проти своїх ворогів серед лідерів Римської республіки, що призвело до перемоги Сулли та його сходження на посаду диктатора римської держави.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі було знайдено знахідку, яка, швидше за все, належала давньоримському легіонеру : це була "платіжна відомість" від 72 року нашої ери.