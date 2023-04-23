Закопал 175 "древнеримских долларов" и не вернулся за ними: найден клад с монетами первого века до нашей эры

Большинство монет датируются 82 г. до н.э., годом, когда полководец Сулла вел кровавую войну по всей Италии

В изобилующей артефактами древних времен земле Италии сделано очередное археологическое открытие: к северо-востоку от города Ливорно в Тоскане найден клад из 175 серебряных римских денариев, что эквивалентно десяткам тысяч долларов в сегодняшних деньгах.

Об этом пишет LiveScience.

По словам Лореллы Альдериги, археолога из провинциального управления археологии, монеты были обнаружены в терракотовом горшке членом археологической группы еще в 2021 году, но о находке ничего не сообщалось, чтобы можно было полностью исследовать все место.

Самые ранние монеты датируются 157 или 156 годом до нашей эры, а самые свежие — 83 или 82 годом до нашей эры.

"Монеты определенно были спрятаны — они представляли собой "клад" или копилку, — сказала археолог. — Самый простой способ спрятать ценные вещи — закопать их под землей, вдали от домов, где их никто не сможет найти".

Но тот, кто закопал монеты, так и не вернулся за ними, и Альдериги предположила, что владельцем мог быть римский легионер, вовлеченный в конфликты.

"Эти монеты могли быть сбережениями солдата, возвращавшегося домой во время военной службы. Он спрятал их, потому что они представляли собой полезную сумму, возможно, для покупки и открытия собственной фермы", — считает ученая.

Большинство монет датируются 82 г. до н.э., годом, когда римский полководец Луций Корнелий Сулла вел кровавую войну по всей Италии против своих врагов среди лидеров Римской республики, что привело к победе Суллы и его восхождению на посту диктатора римского государства.

Напомним, ранее в Израиле была найдена находка, которая, скорее всего, принадлежала древнеримскому легионеру: это была "платежная ведомость" от 72 года нашей эры.