Попередник Святої Софії: у Стамбулі розпочато розкопки візантійського храму

Будівництву опікувалася Анікія Юліана – римська імперська принцеса

У багатій на артефакти давніх часів землі Туреччини археологи почали розкопки в храмі Святого Полієвктоса в районі Сарачхани, розташованому практично в центрі міста.

Храм був створений між 524 та 527 роками нашої ери у роки правління Юстина I, пише Daily Sabah.

Будівництвом опікувалася Анікія Юліана – римська імперська принцеса. До будівництва собору Святої Софії залишалося приблизно десять років, тому споруда ненадовго стала найбільшим храмом міста.

Святилище було прикрашене перськими декоративними елементами Сасанідів і стало піонером архітектурного стилю купольної базиліки, який був удосконалений при створенні Святої Софії.

Історія храму після побудови практично невідома. Він простояв до XI століття, але згодом занепав, і деякі архітектурні елементи були видалені. Після землетрусу в 1010 році нашої ери деякі фрагменти були використані для будівництва базиліки Святого Марка у Венеції.

Руїни собору Святого Полієвктоса були виявлені у 1960-х роках, але дозвіл на проведення робіт археологи отримали лише у наші дні.

У ході нинішніх розкопок було знайдено важливі декоративні кам’яні та архітектурні елементи, причому найпомітнішим відкриттям стала частина тулуба статуї, що зображує чоловічу фігуру, вирізану з мармуру.

Скульптура була знайдена приблизно на один метр нижче рівня поверхні і датується пізньоримським періодом — III-IV століттями нашої ери.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Туреччині було знайдено римський замок віком 1700 років, який отримав від учених назву "КПП" стародавнього світу".