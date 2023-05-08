Предшественник Святой Софии: в Стамбуле начаты раскопки византийского храма

Строительству покровительствовала Аникия Юлиана – римская имперская принцесса

В богатой артефактами древних времен земле Турции археологи начали раскопки в храме Святого Полиевктоса в районе Сарачханы, расположенном практически в центре города.

Храм был создан между 524 и 527 годами нашей эры в года правления Юстина I, пишет Daily Sabah.

Строительству покровительствовала Аникия Юлиана – римская имперская принцесса. До строительства собора Святой Софии оставалось примерно десять лет, поэтому ненадолго сооружение стало самым большим храмом города.

Святилище было украшено персидскими декоративными элементами Сасанидов и стала пионером архитектурного стиля купольной базилики, который позже был усовершенствован при создании Святой Софии.

История храма после постройки практически неизвестна. Он простоял до XI века, но со временем пришел в упадок, и некоторые архитектурные элементы были удалены. После землетрясения в 1010 году нашей эры некоторые фрагменты были использованы при строительстве базилики Святого Марка в Венеции.

Руины собора Святого Полиевктоса были обнаружены в 1960-х годах, но разрешение на проведение работ археологи получили только в наши дни.

В ходе нынешних раскопок были найдены важные декоративные каменные и архитектурные элементы, причем наиболее заметным открытием стала часть туловища статуи, изображающей мужскую фигуру, вырезанную из мрамора.

Скульптура была найдена примерно на один метр ниже уровня поверхности и датируется позднеримским периодом – III-IV веками нашей эры.

Ранее "Телеграф" писал том, что в Турции был найден римский замок возрастом 1700 лет, получивший от ученых название "КПП" древнего мира".