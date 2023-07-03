На графіку магнітних бур відбулись зміни: коли чекати на новий удар з космосу

Магнітні бурі відбудуться, але не найближчими днями

Сонячна пляма AR3354, яка вже в 10 разів ширша за Землю, спровокувала потужний спалах класу Х на світилі.

Як повідомляє Spaceweather, радіація від вибуху на Сонці спровокувала на Землі глибоке короткохвильове радіозатемнення над західними частинами США та Тихим океаном.

Фахівці зазначають, що разом з таким потужним вибухом у космос мав потрапити і викид корональної маси (СМЕ), але цього не трапилось. Як виявилось, сонячна пляма спалахнула не сама, а їй допоміг шлейф плазми. Тобто, гарячий намагнічений газ потрапив на пляму і викликав спалах.

Тим часом Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця (Tesis.xras) нагадує про оновлений графік магнітних бур і зауважує, що на ньому відбулись значні зміни.

У першій декаді місяця передбачається невелике збурення 4 балів потужності — 9 липня.

У наступні десять днів земляни очікують на дводенну магнітну бурю. Вона відбудеться 12-13 липня і сягне 5 балів потужності. Хоча, за прогнозами астросиноптиків, шторм 13 липня мав бути 6 балів (середня геомагнітна буря).

А збурення, які очікувались 24-25 та 28-29 липня зовсім зникли з графіку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.