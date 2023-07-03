На графике магнитных бурь произошли изменения: когда ждать нового удара из космоса

Магнитные бури произойдут, но не в ближайшие дни

Солнечное пятно AR3354, которое уже в 10 раз шире Земли, спровоцировало мощную вспышку класса Х на светиле.

Как сообщает Spaceweather, радиация от взрыва на Солнце спровоцировала на Земле глубокое коротковолновое затмение над западными частями США и Тихим океаном.

Специалисты отмечают, что вместе с таким мощным взрывом в космос должен попасть и выброс корональной массы (СМЕ), но этого не произошло. Как оказалось, солнечное пятно вспыхнуло не само, а ему помог шлейф плазмы. То есть горячий намагниченный газ попал на пятно и вызвал вспышку.

Между тем, Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (Tesis.xras) напоминает об обновленном графике магнитных бурь и отмечает, что на нем произошли значительные изменения.

В первой декаде месяца предполагается небольшое возмущение 4 баллов мощности — 9 июля.

В последующие десять дней земляне ожидают двухдневную магнитную бурю. Она состоится 12-13 июля и составит 5 баллов мощности. Хотя, по прогнозам астросиноптиков, шторм 13 июля должен быть 6 баллов (средняя геомагнитная буря).

А ожидавшиеся 24-25 и 28-29 июля волнения исчезли из графика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно была столь велико, что спровоцировало магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.