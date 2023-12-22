Ймовірність спалаху на Сонці складає 40%: якої сили прогнозується магнітна буря на Землі

Ймовірно, вихідні не будуть "червоними"

Астросиноптики оновили графік сонячної активності й кажуть, що найближчими днями затяжний геоактивний шторм буде потрохи закінчуватись. Однак на Сонці панують три плями AR3519, AR3521, AR3529, які, вибухнувши, можуть спровокувати коливання на Землі.

Як кажуть на сайті Spaceweather, у п'ятницю, 22 грудня, може статися вибух на світилі класу М (дуже потужний). Він, ймовірно, будуть спричинені трьома сонячними плями, які мають нестабільні магнітні поля.

Синоптики NOAA оцінюють шанси на рівні 40%.

"Будь-які спалахи, ймовірно, будуть геоефективними; дві сонячні плями звернені прямо до Землі", — пояснюють у повідомленні.

Водночас з'явився графік геомагнітних бур до кінця цього місяця та на початок січня. Його оприлюднили на астросиноптичному ресурсі Meteoagent.

Згідно з ним, на нашій планеті 22 грудня тримається магнітна буря, яка сягає 6 балів потужності. Після того, 23 грудня, прогнозується послаблення шторму до невеликого збурення 4 балів.

На початку наступного місяця будь-яких геомагнітних коливань не передбачається.

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