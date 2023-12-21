Сонце бажає свята: коли затяжна магнітна буря зменшить свій вплив на Землі

Астросиноптики застерігають про нову загрозу

Тривалий геомагнітний шторм, який турбує Землю вже шість днів, не збирається поки завершуватись. А на Сонці продовжує зростати пляма AR3529, яка за декілька днів збільшилась у чотири рази.

Вчені спостерігали за нею протягом 48 годин і вчені з Обсерваторії сонячної динаміки NASA продемонстрували відео швидкого росту плями. Про це повідомили на сайті Spaceweather.

Сонячна пляма у вівторок, 19 грудня

Сонячна пляма у четвер, 21 грудня

Завдяки двом основним темним ядрам, які вдвічі перевищують Землю, AR3529 є легкою мішенню для телескопів із сонячним фільтром.

"Ви навіть можете побачити це через окуляри затемнення – збільшення не потрібне", — кажуть науковці.

Більший інтерес представляє магнітне поле "дельта-класу" сонячної плями. У сонячній плямі магнітні полярності тиснуть одна на одну. Їх з’єднання може спричинити сонячний спалах класу X (дуже потужний). Будь-які виверження 21 грудня будуть спрямовані на Землю, оскільки сонячна пляма майже прямо звернена до нашої планети.

Водночас астросиноптики оприлюднили графік геомагнітних штормів до кінця грудня.

Наразі, 21 грудня, магнітне поле планети потерпає від геомагнітного шторму 5 балів, який дорівнює слабкій силі. Після того, 22 грудня, магнітна буря збільшить свою потужність до 6 балів і протримається вона і наступного дня.

А вже після тривалого коливання будь-яких збурень до кінця грудня не передбачається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких регіонах Україні температура може сягати до +15 градусів. Синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич дав прогноз на кінець цього місяця.