Солнце хочет праздника: когда затяжная магнитная буря уменьшит свое влияние на Земле
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Астросиноптики предостерегают о новой угрозе
Длительный геомагнитный шторм, беспокоящий Землю уже шесть дней, не собирается пока завершаться. А на Солнце продолжает расти пятно AR3529, которое за несколько дней увеличилось в четыре раза.
Ученые наблюдали за ним в течение 48 часов и ученые из обсерватории солнечной динамики NASA продемонстрировали видео быстрого роста пятна. Об этом сообщили на сайте Spaceweather.
Благодаря двум основным темным ядрам, вдвое превышающим Землю, AR3529 представляет собой легкую мишень для телескопов с солнечным фильтром.
"Вы даже можете увидеть это через очки затемнения – увеличение не нужно", — говорят ученые.
Больший интерес представляет магнитное поле "дельта-класса" солнечного пятна. В солнечном пятне магнитные полярности давят друг на друга. Их соединение может вызвать солнечную вспышку класса X (очень мощная). Любые извержения 21 декабря будут направлены на Землю, поскольку солнечное пятно почти прямо обращено к нашей планете.
В то же время астросиноптики обнародовали график геомагнитных штормов до конца декабря.
Сейчас, 21 декабря, магнитное поле планеты страдает от геомагнитного шторма 5 баллов, равной слабой силе. После того, 22 декабря, магнитная буря увеличит свою мощность до 6 баллов и продержится она и на следующий день.
А уже после длительного колебания каких-либо возмущений до конца декабря не предвидится.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых регионах Украины температура может достигать +15 градусов. Синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич дал прогноз к концу этого месяца.