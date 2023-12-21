Солнце хочет праздника: когда затяжная магнитная буря уменьшит свое влияние на Земле

Астросиноптики предостерегают о новой угрозе

Длительный геомагнитный шторм, беспокоящий Землю уже шесть дней, не собирается пока завершаться. А на Солнце продолжает расти пятно AR3529, которое за несколько дней увеличилось в четыре раза.

Ученые наблюдали за ним в течение 48 часов и ученые из обсерватории солнечной динамики NASA продемонстрировали видео быстрого роста пятна. Об этом сообщили на сайте Spaceweather.

Солнечное пятно во вторник, 19 декабря

Солнечное пятно в четверг, 21 декабря

Благодаря двум основным темным ядрам, вдвое превышающим Землю, AR3529 представляет собой легкую мишень для телескопов с солнечным фильтром.

"Вы даже можете увидеть это через очки затемнения – увеличение не нужно", — говорят ученые.

Больший интерес представляет магнитное поле "дельта-класса" солнечного пятна. В солнечном пятне магнитные полярности давят друг на друга. Их соединение может вызвать солнечную вспышку класса X (очень мощная). Любые извержения 21 декабря будут направлены на Землю, поскольку солнечное пятно почти прямо обращено к нашей планете.

В то же время астросиноптики обнародовали график геомагнитных штормов до конца декабря.

Сейчас, 21 декабря, магнитное поле планеты страдает от геомагнитного шторма 5 баллов, равной слабой силе. После того, 22 декабря, магнитная буря увеличит свою мощность до 6 баллов и продержится она и на следующий день.

А уже после длительного колебания каких-либо возмущений до конца декабря не предвидится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых регионах Украины температура может достигать +15 градусов. Синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич дал прогноз к концу этого месяца.