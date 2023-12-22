Вероятность вспышки на Солнце составляет 40%: какой силы прогнозируется магнитная буря на Земле

Вероятно, выходные не будут "красными"

Астросиноптики обновили график солнечной активности и говорят, что в ближайшие дни затяжной геоактивный шторм будет постепенно заканчиваться. Однако на Солнце царят три пятна AR3519, AR3521, AR3529, которые, взорвавшись, могут спровоцировать колебания на Земле.

Как говорят на сайте Spaceweather, в пятницу, 22 декабря, может произойти взрыв на светиле класса М (очень мощный). Он, вероятно, будет вызван тремя солнечными пятнами, имеющими нестабильные магнитные поля.

Синоптики NOAA оценивают шансы на 40%.

"Любые вспышки, вероятно, будут геоэффективными; два солнечных пятна обращены прямо к Земле ", — объясняют в сообщении.

В то же время появился график геомагнитных бурь до конца этого месяца и начала января. Его обнародовали на астросиноптическом ресурсе Meteoagent.

Согласно ему, на нашей планете 22 декабря держится магнитная буря, достигающая 6 баллов мощности. После того, 23 декабря, прогнозируется ослабление шторма до небольшого возмущения 4 балла.

В начале следующего месяца каких-либо геомагнитных колебаний не предусматривается.

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