Землю накрила магнітна буря: скільки вона триватиме

Інтенсивність геомагнітного шторму буде середньою

Землю накрив черговий геомагнітний шторм на початку 2024 року. Нова магнітна буря стане останньою до кінця січня і триватиме вона лише два дні.

Про це повідомили на сайті Мeteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. За даними експертів, найсильніша цього місяця буря вже позаду. Вона була 5 січня з К-індексом 6.

Магнітна буря, яка стане останньою цього місяця, проходить прямо зараз — 14 та 15 січня. Її К-індекс – 4. Це вважається геомагнітним штормом середньої потужності.

Згідно з графіками, складеними на підставі прогнозів експертів, до кінця місяця більше не будуть помічені магнітні бурі. Лише кілька днів К-індекс буде на рівні 3, але вважається слабкою бурею.

Для довідки: магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Буря може позначатися поведінці тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди цими днями можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені побачили, як наднова зірка перетворюється на чорну діру. Протягом десятка років вони шукали недостатню ланку в процесі перетворення.