Житло на первинці подорожчало майже скрізь: експерти вказали на причину

Житло у новобудовах росте у ціні через зростання вартості будматеріалів

Майже у всіх регіонах України помітно зросли ціни на нерухомість — особливо, якщо рахувати у валюті. Найбільше це помітно на прикладі новобудов.

До такого висновку дійшли фахівці сервісу Лун (призначений для пошуку українських новобудов). При цьому вони зазначили, що найбільше ціни на квадратні метри підскочили у Кіровоградській (18%) та Хмельницькій (16%) областях.

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За даними експертів, у регіональному розрізі квадратні метри помітно подорожчали ще й у Сумській (13%), Чернігівській (13%), Тернопільській (13%), Житомирській (12%), Волинській (11%) та Рівненській (12%) областях.

У Києві вартість квадратного метра у новобудові зросла на 4,4% — зараз метр житла коштує 41,6 тисячі гривень. Поблизу Києва житло подорожчало приблизно на 12,2% – доведеться віддати до 22,5 тисячі гривень за 1 кв. м.

Крім столиці, первинний ринок житла також подорожчав в Івано-Франківській (9%), Львівській (9%), Закарпатській (8%), Чернівецькій (7%).

Як зазначив експерт з нерухомості Денис Суділковський, зростання цін на житло у новобудовах напряму пов'язане з підвищенням вартості будматеріалів. При цьому експерт додав, що ринок новобудов — це один з ключових індикаторів для розрахунку темпів оновлення економіки, а швидкість його розвитку зараз залежить від інвесторів.

Ціни на житло у регіонах

У Тернополі вартість квартир стартує від 511 тисяч гривень, у Києві — від 418 тисяч гривень.

У новобудовах Хмельницького ціни починаються від 509 тисяч гривень, у Кропивницькому – від 575 тисяч гривень.

На Вінниччині придбати житло можна від 590 тисяч гривень. У Чернівцях трохи дешевше – від 455 тисяч гривень, в Івано-Франківській області ціни стартують від 630 тисяч гривень.

Найдоступніші квартири у Львівській області можна купити за 468 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні незабаром може відбутися суттєве падіння цін на нерухомість, проте багато в чому це залежатиме від того, як справи з безпекою в тій чи іншій області.