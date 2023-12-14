Бум чи стагнація: скільки житла будуватимуть 2024-го і якою буде ціна

Зростання цін буде, але зі своєю специфікою

Будівництво первинного житла в Україні не зможе швидко подолати наслідки повномасштабної війни з РФ, і тому 2024 року не буде буму зведення житлових комплексів. Але при цьому зростання цін буде порівняно незначним, склавши приблизно 5% у гривні протягом року.

Такий прогноз "Телеграфу" дав співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. За його словами, цьому сприяють різноманітні військові, економічні та політичні події.

"У 2023 році, порівняно з другою половиною 2022-го, темпи будівництва зросли лише на 15-20%, що ледве дотягує до третини кількості об’єктів, будівництво яких велося до повномасштабного вторгнення. При цьому понад 80% ЖК, на яких ведуть будівельні роботи, повинні бути здані в експлуатацію ще в 2022-му і на початку 2023-го. Фактично частина девелоперів, хоч і повільно, але намагалася і намагатиметься наступного року упорядкувати розпочаті об’єкти", — розповів експерт.

Володимир Семенцов

При цьому, наголошує співрозмовник "Телеграфа", 70% житлових комплексів, які добудовують, перебувають у безпечніших західних регіонах країни, в яких попит вищий, ніж у середньому по Україні. На рівень останнього впливають ряд факторів:

ціна у співвідношенні з площею будинку;

місце та зручність розташування житлового комплексу (регіон, віддаленість від центральної частини міста, номінальний захист від ворожих обстрілів);

стадія будівництва та активність на будмайданчику;

статус девелопера: його досвід роботи на ринку; якість вже побудованих об’єктів;

наявність усіх дозволів і відсутність судових та інших обтяжень (наприклад, громадських протестів), які можуть поставити під сумнів завершення об’єкта;

діючі гнучкі програми знижок та розстрочки, іпотечні програми банків, програма "єОселя" (акредитація ЖК для участі у цій програмі);

якість майбутнього ЖК: наявність об’єктів інфраструктури, закрита територія, безпека та захист тощо.

При цьому особливу роль у зростанні попиту може відіграти запровадження програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" у новобудовах.

"В даний час кількість квартир, придбаних за програмою "єОселя" у ЖК на стадії будівництва, не перевищує 1%, при цьому більшість квартир купується в об’єктах класів "комфорт+" та "бізнес", ціна яких у середньому на 30-50% вище вартості квартир в об’єктах економ-класу з аналогічним ступенем готовності.Для більш-менш відчутного впливу державної іпотеки на первинний ринок ця цифра має зрости до 25-30% від виданих кредитів — до 200-250 іпотек щомісяця. на об’єкти економ та комфорт-класу", — підкреслив експерт.

Загалом, на думку девелопера, в 2024 році ціна житла, що будується, може зрости приблизно на 3-5%, а в ЖК з високим рівнем готовності, добудовувати які можна порівняно швидко, подорожчання може становити 10-15%.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує купити недороге житло у найбільших містах країни.