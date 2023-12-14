Бум или стагнация: сколько жилья будут строить в 2024-м и какой будет цена

Рост цен будет, но с своей спецификой

Строительство первичного жилья в Украине не сможет быстро преодолеть последствия полномасштабной войны с РФ, и потому в 2024 году не будет бума возведения жилых комплексов. Но при этом и рост цен будет сравнительно незначительным, составив примерно 5% в гривне в течение года.

Такой прогноз "Телеграфу" дал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. По его словам, этому способствуют различные военные, экономические и политические события.

"В 2023 году, по сравнению со второй половиной 2022-го, темпы строительства выросли лишь на 15-20%, что едва дотягивает до трети количества объектов, возведение которых велось до полномасштабного вторжения. При этом более 80% ЖК, на которых ведут строительные работы, должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2022-м и начале 2023-го. Фактически часть девелоперов, хоть и медленно, но пыталась и будет пытаться в следующем году привести в порядок начатые объекты", – рассказал эксперт.

Владимир Семенцов

При этом, подчеркивает собеседник "Телеграфа", 70% жилых комплексов, которые достраивают, находятся в более безопасных западных регионах страны, в которых спрос выше, чем в среднем по Украине. На уровень последнего влияют ряд факторов:

цена в соотношении с площадью дома;

место и удобство расположения жилого комплекса (регион, удаленность от центральной части города, номинальная защита от вражеских обстрелов);

стадия строительства и активность на стройплощадке;

статус девелопера: его опыт работы на рынке, качество уже построенных объектов;

наличие всех разрешений и отсутствие судебных и других обременений (например, общественных протестов), которые могут подвергнуть сомнению завершение объекта;

действующие гибкие программы скидок и рассрочки, ипотечные программы банков, программа "єОселя" (аккредитация ЖК для участия в этой программе);

качество будущего ЖК: наличие объектов инфраструктуры, закрытая территория, безопасность и защита и т.д.

При этом особую роль в росте спроса может сыграть введение программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" в новостройках.

"В настоящее время количество квартир, приобретенных по программе "єОселя" в ЖК на стадии строительства, не превышает 1%, при этом большинство квартир покупается в объектах классов "комфорт+" и "бизнес", цена которых в среднем на 30-50% выше стоимости квартир в объектах экономкласса с аналогичной степенью готовности. Для более-менее ощутимого влияния государственной ипотеки на первичный рынок эта цифра должна вырасти до 25-30% от выданных кредитов — до 200-250 ипотек ежемесячно. Кроме того, важным будет существенное расширение программы на объекты эконом и комфорт-класса", — подчеркнул эксперт.

В целом, по мнению девелопера, в 2024 году цена строящегося жилья может вырасти примерно на 3-5%, а в ЖК с высоким уровнем готовности, достраивать которые можно сравнительно быстро, подорожание может составить 10-15%.

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