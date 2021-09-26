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Вибори в Бундестаг в Німеччині: з’явилися перші дані екзитполів

Автор
Геннадій Лубенець
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Бундестаг Новина оновлена 26 вересня 2021, 21:40
Бундестаг

Партія Меркель бореться за більшість з соціал-демократами.

У Німеччині в неділю, 26 вересня, проходять вибори до федерального парламенту. В підсумку буде сформовано новий уряд і обраний новий канцлер.

Першими результатами екзитполів ділиться DW.

Примітно, що дані надані каналами ZDF і ARD дещо розходяться.

Згідно з даними ZDF, з невеликою перевагою перемагає партія соціал-демократів (СДПН), у них 26% голосів виборців. Коаліцію колишнього канцлера Ангели Меркель ХДС/ХСС підтримують 24% виборців.

На третьому місці з 14,5% голосів розташувалися "Союз 90/Зелені". За ними слідують "Вільні демократи" (СДП) з 12%.

Близько 10% набирає ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Крім того, понад 5% набирають "Ліві".

Згідно з даними ARD розклад виходить наступним:

  • СДПН і ХДС/ХСС йдуть порівну і набирають по 25%;
  • "Зелені" мають у своєму розпорядженні 15%;
  • AfD і СДП отримують по 11%;
  • "Ліві" вийшли на результат в 5%.

Нагадаємо, опитані "Телеграфом" експерти вважають, що результати виборів в Бундестаг не особливо позначаться на зовнішній політиці Німеччини.

Теги:
#Німеччина #СДПН #СДП #ХДС/ХСС #AfD #Союз-90/Зелені
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