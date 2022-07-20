ЄС має намір пом’якшити санкції проти росії: у чому причина

У списку опинилися одразу сім банків

Європейський союз готує рішення про пом’якшення санкцій проти деяких російських банків та дозволити їм розморозити деякі активи, щоб уникнути перебоїв у торгівлі продуктами харчування.

Як повідомляє Reuters, на такий крок ЄС пішов після критики з боку лідерів країн Африки, які вважають, що санкції негативно позначилися на торгівлі і, за їхніми словами, посилили дефіцит, спричинений блокуванням росією українських портів у Чорному морі.

Видання зазначає, що оновлений регламент буде ухвалено представниками ЄС у середу, 20 липня. У разі схвалення документа, санкції будуть пом’якшені щодо ВТБ, Совкомбанка, "Новикомбанка", Банка "ФК Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанка" й "Банка Россия".

Крім того, у середу також буде введено санкції проти Ощадбанку, через що будуть заморожені практично всі його активи, за винятком ресурсів, які необхідні для торгівлі продуктами харчування.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Угода щодо експорту зерна – велика перемога України. І ось чому Блогер та політичний діяч Антон Швець зважив плюси та мінуси угоди про експорт зерна через коридор у Чорному морі

Як повідомлялося раніше, неможливість використовувати морські шляхи Україною поставила світ перед серйозною загрозою продуктової кризи, оскільки українське зерно дозволяло забезпечити їжею багато країн Близького Сходу та Африки.

Однак після звільнення острова Зміїний Україна змогла відкрити один із маршрутів, що дозволить частково відновити експорт продуктів харчування.

Представники України, ООН, росії та Туреччини провели переговори 13 липня, під час яких сторони домовилися частково розблокувати маршрути для вивезення зерна з українських портів.