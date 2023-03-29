Росіяни знайшли "вибуховий пристрій" біля "Північного потоку 2": що це насправді

Небезпеки предмет не представляє

З дна балтійського моря, неподалік місця вибуху газопроводу "Північний потік 2" підняли невідомий об’єкт, який у росії вже встигли обізвати антеною для підриву.

Як інформує Енергетичне агентство Данії, страшний пристрій насправді виявився звичайним димовим буєм, і ніякої небезпеки він не становить.

Зазначається, що роботи щодо підйому невідомого об’єкта біля газопроводу здійснювалися за участю Збройних сил Данії на глибині 73 метри. Під час процесу був також представник власника труби, компанії Nord Stream 2 AG.

Агентство повідомило, що об’єкт виявився порожнім димовим буєм, який використовується для маркування. Жодної небезпеки він не становить.

Варто зазначити, що минулого тижня російський диктатор володимир путін заявляв, що за 30 кілометрів від місця вибуху судно "Газпрому" виявило невідомий об’єкт, схожий на антену для вибуху.

Після цього Данія запросила представника "Газпрому" бути присутнім під час підняття цього об’єкта з морського дна.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах, оскільки не зацікавлена у погіршенні відносин із західними союзниками.