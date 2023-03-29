Опасности предмет не представляет

Со дна балтийского моря, неподалеку от места взрыва газопровода "Северный поток 2" подняли неопознанный объект, который в россии уже успели обозвать антенной для подрыва.

Как информирует Энергетическое агентство Дании, страшное устройство на самом деле оказалось обычным дымовым буем, и никакой опасности он не представляет.

Отмечается, что работы по подъему неизвестного объекта у газопровода осуществлялись при участии Вооруженных сил Дании на глубине 73 метра. Во время процесса присутствовал также представитель владельца трубы, компании Nord Stream 2 AG.

Агентство сообщило, что объект оказался пустым дымовым буем, который используется для маркировки. Никакой опасности он не представляет.

Стоит отметить, что на прошлой неделе российский диктатор владимир путин заявлял, что в 30 километрах от места взрыва судно "Газпрома" обнаружило неопознанный объект, похожий на антенну для взрыва.

После этого Дания пригласила представителя "Газпрома" присутствовать во время поднятия этого объекта с морского дна.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах, поскольку не заинтересована в ухудшении отношений с западными союзниками.