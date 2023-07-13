Швеції найближчими місяцями НАТО не світить: Ердоган пояснив у чому причина

У Туреччині стежитимуть за виконанням умов домовленості зі Швецією

Швеція не зможе стати членом Північноатлантичного альянсу щонайменше до жовтня цього року.

Як повідомив під час пресконференції у Вільнюсі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, це пов’язано з тим, що парламент його країни не виходитиме на сесію до осені, а отже, і не зможе схвалити заявку Швеції.

За його словами, про це він говорив під час тристоронньої зустрічі з генсеком НАТО та прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Ми визначили кроки, які необхідно зробити щодо процесу членства Швеції. Повноваженнями затверджувати протоколи про вступ Швеції до НАТО наділений парламент, представник національної волі", — сказав Ердоган.

Він зазначив, що депутати уважно стежитимуть за процесом виконання умов домовленості з боку Стокгольма. При цьому Ердоган нагадав, що йдеться про співпрацю у боротьбі з тероризмом, зняття збройового ембарго, а також підтримку Швецією прагнення Туреччини в ЄС.

Заявку Швеції також не розглянула Угорщина.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну шведи та фіни задумалися про необхідність приєднатися до НАТО якнайшвидше. Стокгольм та Гельсінкі подали спільну заявку 18 травня минулого року, проте подальший рух був заблокований Туреччиною.

Фінляндія пізніше змогла подолати розбіжності і 4 квітня 2023 офіційно приєдналася до Альянсу.

11 липня стало відомо, що Туреччина та Швеція змогли досягти компромісу, після чого Ердоган пообіцяв розблокувати її заявку.