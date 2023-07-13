Швеции в ближайшие месяцы НАТО не светит: Эрдоган объяснил в чем причина

В Турции будут следить за выполнением условий договоренности со Швецией

Швеция не сможет стать членом Североатлантического альянса по меньшей мере до октября текущего года.

Как сообщил во время пресс-конференции в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, это связано с тем, что парламент его страны не будет выходить на сессию до осени, а значит и не сможет одобрить заявку Швеции.

По его словам, об этом он говорил во время трехсторонней встречи с генсеком НАТО и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Мы определили шаги, которые необходимо предпринять по процессу членства Швеции. Полномочиями утверждать протоколы о вступлении Швеции в НАТО наделен парламент, представитель национальной воли", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что депутаты будут внимательно следить за процессом выполнения условий договоренности со стороны Стокгольма. При этом, Эрдоган напомнил, что речь идет о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, снятии оружейного эмбарго, а также поддержкой Швецией стремления Турции в ЕС.

Стоит отметить, что заявку Швеции также не рассмотрела Венгрия.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину шведы и финны задумались о необходимости присоединиться к НАТО как можно скорее. Стокгольм и Хельсинки подали совместную заявку 18 мая прошлого года, однако дальнейшее движение было заблокировано Турцией.

Финляндия позже смогла преодолеть разногласия и 4 апреля 2023 года официально присоединилась к Альянсу.

11 июля стало известно, что Турция и Швеция смогли достичь компромисса, после чего Эрдоган пообещал разблокировать ее заявку.