А чи був вертоліт польським? У мережі вказали на цікаву деталь у заяві Білорусі

Польща спростовує звинувачення та називає їх "провокацією"

Прикордонники Білорусі заявили, що вдень 1 вересня польський вертоліт Мі-24 нібито порушив кордон і залетів на 1200 метрів углиб країни. В Польше назвали ці звинувачення "брехливими" і, можливо, це так і є.

Як пише Telegram-канал "Беларускі Гаюн", у МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Пізніше прессекретар оперкомандування ЗС Польщі Яцек Горишевський назвав звинувачення ЦПК РБ "брехливими" та "провокацією".

"Однозначно можу спростувати. Інформація, яку публікує білоруська сторона, є провокацією та брехливими звинуваченнями. З усіх рапортів та записів радіолокаційних систем можна стверджувати, що з нашого боку кордон не перетинався", — заявив він.

"Беларускі Гаюн" з’ясував, що відео, подане Державним прикордонним комітетом Білорусі як доказ проникнення польського вертольота на територію країни, справді могли зняти на кордоні Білорусі та Польщі 1 вересня близько 16:00. Знімалося воно з білоруського боку з гірокоптера (EW-386BS), що на той час патрулював кордон.

При цьому на відео неможливо точно визначити модель вертольота, не кажучи вже про його приналежність. Річ у тім, що хоча у Польщі справді є залишки радянських гелікоптерів Мі-24, більшість із них уже передана Україні. При цьому Мі-24 має і ПВС Білорусі.

За даними авторів каналу, жодних перехоплювачів чи чогось подібного у повітря не піднімали. А це мало б бути зроблено при незаконному перетині кордону бойовим гелікоптером. Щодо авіаактивності, що мала місце 1 вересня, то вона була пов’язана лише з навчаннями ОДКБ і закінчилася до 14:00.

Отже зараз можна виділити дві версії події:

Польський вертоліт, найімовірніше, Мі-24, справді залетів на територію РБ.

Через неможливість зрозуміти по фото та відео модель вертольота та його приналежність, не виключено, що кордон перетнув не польський, а білоруський вертоліт. На користь цієї версії говорять заяви Польщі та відсутність зльоту перехоплювачів ВПС РБ.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 1 серпня під час проведення навчань неподалік кордону військові вертольоти Білорусі увійшли до повітряного простору Польщі. Після цього Варшава вирішила перекинути додаткові війська до кордону.