Два найвищі генерали армії Польщі подали у відставку: це пов’язано з війною в Україні

Конфлікт у військових колах стався через російську агресію

Голова Генштабу польської армії генерал Раймунд Анджейчак та оперативний командувач збройних сил республіки генерал Томаш Піотровський подали у відставку. У Міноборони інформацію не коментують.

Заяви про відставку обох командирів були направлені напередодні до канцелярії президента країни Анджея Дуди . Про це повідомила польська газета "Rzeczpospolita".

Підполковник Яцек Горишевський, речник оперативного командування, підтвердив факт подання заяв. "Ми не коментуватимемо цю ситуацію", — додав він.

Видання пише, що конфлікт тліє з травня 2023 року. Тоді міністр національної оборони Маріуш Блащак публічно звинуватив оперативного командувача Томаша Піотровського у недбалості. Нібито Піотровський не повідомив про інцидент, який стався 16 грудня 2022 року, коли російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Уламки були виявлені під містом Бидгощ. Політ ракети був відстежений ППО країни. Маріуш Блащак залишився незадоволеним і тим, що оперативний командувач не зміг провести ефективний пошук ракети. Зазначається, що міністр національної оборони тоді пропонував відправити генерала Піотровського у відставку. Але президент Анджей Дуда, який приймає кадрові рішення щодо вищого командування Збройних сил, не захотів піти на такі жорсткі заходи. З того часу, пише "Річпосполита", між генералом і міністром Маріушем Блащаком не вщухають суперечки. З того часу роль Оперативного командування була маргіналізована. Блащак уникав співпраці з оперативним командувачем і надсилав завдання безпосередньо Верховному командуванню збройних сил.

Видання зазначає, що Оперативне командування не брало участі у формуванні підляської військової оперативної групи для посилення польсько-білоруського кордону після інформації про те, що члени ПВК "Вагнер" перетнули кордон з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі наказало відправити до кордону 10 000 солдатів, і це завдання було доручено Верховному командуванню збройних сил.

Крім того, саме Верховне командування відповідало за евакуацію поляків з Ізраїлю, де йдуть бойові дії. Хоча формально за це мало відповідати Оперативне командування.

На рішення генералів піти у відставку вплинуло і використання армії у виборчій кампанії. Як повідомляє Rzeczpospolita, йдеться про відео "Право і справедливість", де Маріуш Блащак опублікував документи, пов'язані з планами оборонної операції країни.

Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня.

Раніше "Телеграф" писав, що на румунській стороні річки Дунай упали уламки російського дрону "Шахед", спричинивши обурення уряду країни, яка, до речі, є ще й членом НАТО.