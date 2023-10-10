Два высших генерала армии Польши подали в отставку: это связано с войной в Украине

Конфликт в военных кругах произошел из-за российской агрессии

Глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Томаш Пиотровский подали в отставку. В Минобороны информацию не комментируют.

Заявления об отставке обоих командиров были направлены накануне в канцелярию президента страны Анджея Дуды. Об этом сообщила польская газета "Rzeczpospolita".

Подполковник Яцек Горышевский, пресс-секретарь оперативного командования, подтвердил факт подачи заявлений. "Мы не будем комментировать эту ситуацию", — добавил он.

Издание пишет, что конфликт тлеет с мая 2023 года. Тогда министр национальной обороны Мариуш Блащак публично обвинил оперативного командующего Томаша Пиотровского в халатности. Якобы Пиотровский не сообщил об инциденте, произошедшем 16 декабря 2022 года, когда российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Обломки были обнаружены под городом Быдгощ. Полет ракеты не был отслежен ПВО страны. Мариуш Блащак остался недоволен и тем, что оперативный командующий не смог провести эффективный поиск ракеты. Отмечается, что министр национальной обороны тогда предлагал отправить генерала Пиотровского в отставку. Но президент Анджей Дуда, принимающий кадровые решения о высшем командовании Вооруженных сил, не захотел пойти на такие жесткие меры. С тех пор, пишет Rzeczpospolita, между генералом и министром Мариушем Блащаком не утихают споры. С тех пор роль Оперативного командования была маргинализирована. Блащак избегал работы с оперативным командующим и направлял задачи непосредственно в Главное командование вооруженных сил.

Издание отмечает, что Оперативное командование не привлекли к формированию военной оперативной группы "Подляшье" для усиления польско-белорусской границы после информации о том, что члены ПВК "Вагнера" пересекли границу с Беларусью. Министерство обороны Польши дало команду отправить на границу 10 тысяч солдат, и эта задача была возложена на Главное командование вооруженных сил.

Кроме того, именно Главное командование отвечало за эвакуацию поляков из Израиля, где идут боевые действия. Хотя формально этим должно было бы заниматься Оперативное командование.

На решение генералов подать заявления об отставке также повлияло использование армии в избирательной кампании. По данным "Rzeczpospolita" речь идет о ролике "Права и справедливости", где Мариуш Блащак обнародовал документы, касающиеся планов оборонительной операции страны.

Напомним, что парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября

Ранее "Телеграф" писал, что на румынской стороне реки Дунай упали обломки российского дрона "Шахед", вызвав возмущение правительства страны, которая, к слову, является еще и членом НАТО.