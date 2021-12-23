Путін не божевільний, він реально тяжко хворий: що говорять про прес-конференцію президента РФ

В мережі активно обговорюють заяви Путіна

У четвер, 23 грудня, російський президент Володимир Путін провів велику пресконференцію, під час якої багато часу присвятив темі України.

Зокрема, відповідаючи на запитання щодо нарощування сил на кордоні, він заявив, що країни Заходу створюють загрози для Росії, постачаючи в Україну зброю. Це, за його словами, змушує Росію жити "з оглядкою".

Крім того, він невиразно відповів на запитання, чи планується вторгнення в Україну, розповівши про те, що НАТО має припинити рух на схід.

Звісно за виступом Путіна спостерігали не лише росіяни, а й багато українських політичних та громадських діячів, які поділилися своїми роздумами на тему заяв російського президента.

Керівник української компанії-виробника дронів та роботів Юрій Касьянов зауважив, що Путін "важко хворий".

"Ні, він не божевільний. Він просто тяжко, смертельно хворий маніяк, якому дуже хочеться увійти в історію "збирачем земель російських". А часу на це в нього мало. Чекати часу немає", — написав він.

Нардеп "ЄС" Ірина Геращенко своєю чергою наголосила, що цими заявами Путін фактично висунув Україні ультиматум.

Журналіст та політичний експерт Назар Приходько звернув увагу також на те, що Путін також прямо заявив, що Росія "була змушена діяти на Донбасі", чим визнав участь російських військ у війні.

Головний редактор РБК-Україна Сергій Щербіна також зазначив, що Путін зажадав внесення до Конституції України змін, узгоджених із "представниками Донбасу".

Вказали користувачі мережі та інші слова російського президента.

Не залишилися поза увагою заяви Путіна і в російському сегменті.

Як повідомлялося раніше, російський президент порадував жителів своєї країни заявами про те, що "Росію неможливо перемогти, але її можна розвалити зсередини". Багато користувачів мережі відповіли на ці слова тим, що, мовляв, Путін саме цим і займається.