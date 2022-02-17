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"Їм ця війна не потрібна": генерал відкрив правду про стан військових РФ, які оточили Україну

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Армія Росії Новина оновлена 17 лютого 2022, 22:13
Армія Росії

Генерал розповів, чи хочуть війни російські солдати на кордоні України.

Російські війська, які були стягнуті до кордону України, не мають мотивації розпочинати вторгнення до нашої країни.

Про це розповів в ефірі ток-шоу "Гордон" генерал і колишній міністр оборони України (1993 — 1994) Віталій Радецький.

За його словами, він підтримує контакти з багатьма людьми, які навчалися разом із ним у московській військовій академії імені Фрунзе, а нині обіймають керівні чи другорядні посади.

Радецький каже, що російські військові вздовж усього кордону від Білорусі та до Харкова перебувають у постійній напрузі, що позначається на їхньому стані.

"Сьогодні війська (Росії, — ред.) виснажені, втомлені та вже деморалізовані", — сказав він.

Також він додав, що чув від них, що війна та маневри ці їм не потрібні.

Як повідомлялося раніше, в Росії заявили про початок відведення військ від кордону України, проте, за даними розвідки, більша частина угруповання збройних сил нікуди не пішла.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", що Росія повністю готова до початку повномасштабного вторгнення, проте є низка геополітичних факторів, які утримують Кремль від ухвалення остаточного рішення.

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