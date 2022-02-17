Укр

"Им эта война не нужна": генерал открыл правду о состоянии военных РФ, окруживших Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия России
Армия России

Генерал рассказал, хотят ли войны российские солдаты на границе Украины.

Российские войска, которые были стянуты к границе Украины, не имеют мотивации начинать вторжение в нашу страну.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Гордон" генерал и бывший министр обороны Украины (1993 — 1994) Виталий Радецкий.

По его словам, он поддерживает контакты с многими людьми, которые учились вместе с ним в московской военной академии имени Фрунзе, а ныне занимают руководящие или второстепенные должности.

Радецкий говорит, что российские военные вдоль всей границы от Беларуси и до Харькова находятся в постоянном напряжении, что сказывается на их состоянии.

"Сегодня войска (России, — ред.) измотанные, уставшие и уже деморализованные", — сказал он.

Также он добавил, что слышал от них, что война и маневры эти им не нужны.

Как сообщалось ранее, в России заявили о начале отвода войск от границы Украины, однако, по данным разведки, большая часть группировки вооруженных сил никуда не ушла.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что Россия полностью готова к началу полномасштабного вторжения, однако есть ряд геополитических факторов, которые удерживают Кремль от принятия окончательного решения.

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