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Учасників антивоєнних мітингів у росії хочуть відправляти на Донбас

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Антивоєнний мітинг у росії Новина оновлена 03 березня 2022, 17:43
Антивоєнний мітинг у росії

У росії хочуть відправити служити до "ЛДНР" усіх, кого залучили за антивоєнні акції

Жителі більшості російських міст продовжують виходити на мітинги проти повномасштабного вторгнення росії в Україну. Щоб якось "покарати" росіян за антивоєнні акції, депутати від ЛДПР хочуть відправити всіх, кого залучили за антивоєнні акції, служити в ДНР і ЛНР.

Про це повідомляє росЗМІ.

"До Держдуми внесли законопроєкт про заклик на військову службу в Донбас осіб, притягнутих до відповідальності за участь у незаконних акціях проти використання ЗС Росії", — стверджує видання.

Ось формулювання із документа
Ось формулювання із документа

Зазначимо, що мітингувальники скандують — "Немає війні!" і закликають російську владу зупинити повномасштабне вторгнення на українські території.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент володимир путін цинічно виправдав війну з Україною, назвавши вторгнення на українські території "вимушеним заходом".

Нагадаємо, що Верховна Рада України, яка у четвер, 3 березня, ухвалила закон про колаборантів, просить ООН, Європарламент та Червоний Хрест запровадити на територію України миротворчі сили.

Теги:
#Росія #Держдума #Донбас #Мітинги #ЛДНР
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