Марченко звернулася до британців через Медведчука: у лаврова підтакують

Дружина Медведчука просить "натиснути" на Джонсона

Оксана Марченко, яка є дружиною нардепа від прокремлівської партії "Опозиційна платформа — за життя" Віктора Медведчука, закликала родини полонених британців у росії та "ДНР" звернутися до прем’єр-міністра Бориса Джонсона із проханням обміняти її чоловіка на британських військовослужбовців. У росії дали зрозуміти, що такий варіант розвитку подій їм "підходить".

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Відеозвернення, в якому Марченко прямо закликає "натиснути" на Джонсона, аби обміняти Медведчука на британських солдатів, вона записала у суботу, 16 квітня.

За її словами, про здачу в полон громадян Великобританії Ейдена Есліна та Шона Піннера, які є військовослужбовцями росії та "ДНР", вона дізналась "із повідомлень масової інформації". Британці нібито діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі.

"Зі ЗМІ мені стало відомо, що Ейден Еслін і Шон Піннер, які діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі, здалися в полон збройним силам росії та "ДНР". Звертаюся до рідних та близьких Есліна та Піннера — у ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільнення Ейдена та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика і мого чоловіка Віктора Медведчука", — заявила вона.

Звернення Оксани Марченко

Незабаром після публікації звернення дружини Медведчука представник міністерства закордонних справ росії Марія Захарова заявила, що розраховує на швидку відповідь Великобританії стосовно цього прохання, тим самим натякнувши, що рф до такого варіанту обміну готова.

"Борис Джонсон, який з'їздив нещодавно до Києва, напевно, в курсі долі підданих королівської величності. Не забариться з відповіддю ж. А Ліз Трасс розповість, що британці там у принципі робили", — сказала вона.

Варто нагадати, що підозрюваний у держзраді Медведчук втік з-під домашнього арешту 27 лютого, за кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Затримати українського нардепа, який переодягнувшись у форму Збройних сил України, намагався покинути країну, правоохоронцям вдалося 12 квітня.

Після чого президент Володимир Зеленський запропонував обміняти лідера ОПЗЖ на полонених українців.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як Оксана Марченко звернулась до українського президента із закликом звільнити її чоловіка.