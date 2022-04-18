"Москва" горить: з’явилися фото російського крейсера перед потопленням

Перші повідомлення про втрату "Москвою" боєздатності та плавучості з’явилися 13 квітня

Крейсер "Москва", флагман російського Чорноморського флоту, перед своїм затопленням міг потрапити на фото — у мережі з’явилися знімки великого корабля під час пожежі.

За даними OSINTtechnical, це може бути саме цей крейсер, але справжність фото повністю підтвердити не можна. Проте зазначається, що це корабель класу "Слава" і раніше жоден їх був потоплений в такий спосіб.

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Військові аналітики зазначають, що фото може бути справжнім. Затоплення крейсера "Москва" сталося кілька днів тому та визнано російським агресором.

Варто зазначити, що пізніше при публікації ранкового зведення український флот супроводжував пост знімком цього ж палаючого корабля, тим самим побічно підтвердивши їхню справжність.

Різночитання викликала причина затоплення. Українські військові повідомили, що "Москву" підбили ракетами "Нептун", водночас в армії росії заперечують такий розвиток подій і стверджують, що нібито до затоплення флагмана призвела пожежа за невстановлених обставин. Боєзапас здетонував і крейсер потонув під час буксирування.

Як раніше писав "Телеграф", цей корабель обстріляв українських прикордонників на острові Зміїний та його послали за відомим напрямком. Капітан, який віддав цей наказ, загинув під час вибуху на "Москві".

Також втрата флагмана суттєво вдарила по військовому бюджету росії — корабель коштував близько 750 млн доларів США.