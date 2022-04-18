Рус

"Москва" горить: з’явилися фото російського крейсера перед потопленням

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1880
Крейсер "Москва" до і, ймовірно, після Новина оновлена 18 квітня 2022, 07:40
Крейсер "Москва" до і, ймовірно, після

Перші повідомлення про втрату "Москвою" боєздатності та плавучості з’явилися 13 квітня

Крейсер "Москва", флагман російського Чорноморського флоту, перед своїм затопленням міг потрапити на фото — у мережі з’явилися знімки великого корабля під час пожежі.

За даними OSINTtechnical, це може бути саме цей крейсер, але справжність фото повністю підтвердити не можна. Проте зазначається, що це корабель класу "Слава" і раніше жоден їх був потоплений в такий спосіб.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Військові аналітики зазначають, що фото може бути справжнім. Затоплення крейсера "Москва" сталося кілька днів тому та визнано російським агресором.

Варто зазначити, що пізніше при публікації ранкового зведення український флот супроводжував пост знімком цього ж палаючого корабля, тим самим побічно підтвердивши їхню справжність.

Різночитання викликала причина затоплення. Українські військові повідомили, що "Москву" підбили ракетами "Нептун", водночас в армії росії заперечують такий розвиток подій і стверджують, що нібито до затоплення флагмана призвела пожежа за невстановлених обставин. Боєзапас здетонував і крейсер потонув під час буксирування.

Як раніше писав "Телеграф", цей корабель обстріляв українських прикордонників на острові Зміїний та його послали за відомим напрямком. Капітан, який віддав цей наказ, загинув під час вибуху на "Москві".

Також втрата флагмана суттєво вдарила по військовому бюджету росії — корабель коштував близько 750 млн доларів США.

Теги:
#Москва #Корабель #Крейсер #Потонув
Спалена техніка росіян
Україна
Повне захоплення Донбасу поки що відклали: Генштаб назвав основну мету окупантів в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спалена техніка росіян
Повне захоплення Донбасу поки що відклали: Генштаб назвав основну мету окупантів в Україні
Дата публікації
Категорія
Солдати росії та НАТО
Арестович розповів, за скільки НАТО могло б закінчити війну з росією
Дата публікації
Категорія
Крейсер "Москва" до і, ймовірно, після
"Москва" горить: з’явилися фото російського крейсера перед потопленням
Дата публікації
Категорія
Збитий Ка-52 армії рф на Харківщині
Росвійська постійно атакують: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників
Війна - день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти тероризують південь України