Нападати на Польщу та Балтію вже нема чим: росія в Україні втратила найважливіші сили

Найбільше загиблих морпіхів у 61-й окремій бригаді.

Усі бригади російської морської піхоти зазнали втрат під час повномасштабної війни проти України. Цей підрозділ є одним із найбоєздатніших і підготовлених у росії.

Про це повідомляє аналітична група Conflict Intelligence Team у своєму звіті.

Зазначається, що дані про втрати морської піхоти росії важливі на тлі чуток про можливий подальший напад росії на Молдову.

"Їхні втрати примітні на тлі чуток про можливий подальший напад на Молдову. Якщо найбоєздатніші підрозділи багато в чому втрачені, нападати на Молдову, Польщу або країни Балтії нічим", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що після початку вторгнення росії в Україну Фінляндія та Швеція заявили про можливий вступ до НАТО. За словами прем’єра Фінляндії Санни Марін, "росія не той сусід, яким її вважали фіни".

Після цього заступник голови ради безпеки росії Дмитро Медведєв заявив, що у Фінській затоці росія посилить угруповання сухопутних сил і ППО, розгорне більше військово-морських сил.

Відразу після цього біля кордонів Фінляндії було помічено війська росії.