У Білгороді знову вибухи, а в небі – спалахи: що відбувалося вночі (відео)

Попередньо – руйнувань немає

Вибухи в Білгородській області росії вже стали звичним явищем. У першотравневій детонації, ймовірно, вибухи відбулися на складах зброї, а в ніч на друге травня жителі чули численні хлопки та звук винищувача.

Відео на яких жителі Білгорода зафіксували невідомі спалахи в небі та звуки з’явилися у мережі.

Цього разу, на відміну від попередніх, були чутні гучні вибухи.

На відео також відображено, як від гучного звуку спрацювала сигналізація автомобіля, а в небі один за одним з’являються спалахи.

За інформацією від губернатора Білгородщини В’ячеслава Гладкова, вибухи сталися близько другої години ночі. Попередньо пошкоджень та руйнувань немає, як і постраждалих. Уточненою інформацією із схвильованими жителями він обіцяв поділитися пізніше.

Саме з Білгородської області колони техніка росії заходять в Україну на територію Харківської області для підтримки наступу росіян.

Раніше "Телеграф" писав, що у прикордонних з Україною регіонах рф почалися незрозумілі події на військових та стратегічних об’єктах. Так, у Брянську спалахнула нафтобаза, вибухи чули в Курську, у Воронежі. В Україні ці події назвали "божественним втручанням" та кармою.