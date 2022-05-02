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У Білгороді знову вибухи, а в небі – спалахи: що відбувалося вночі (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Нічні спалахи у небі над Білгородом Новина оновлена 02 травня 2022, 09:06
Нічні спалахи у небі над Білгородом

Попередньо – руйнувань немає

Вибухи в Білгородській області росії вже стали звичним явищем. У першотравневій детонації, ймовірно, вибухи відбулися на складах зброї, а в ніч на друге травня жителі чули численні хлопки та звук винищувача.

Відео на яких жителі Білгорода зафіксували невідомі спалахи в небі та звуки з’явилися у мережі.

Цього разу, на відміну від попередніх, були чутні гучні вибухи.

На відео також відображено, як від гучного звуку спрацювала сигналізація автомобіля, а в небі один за одним з’являються спалахи.

За інформацією від губернатора Білгородщини В’ячеслава Гладкова, вибухи сталися близько другої години ночі. Попередньо пошкоджень та руйнувань немає, як і постраждалих. Уточненою інформацією із схвильованими жителями він обіцяв поділитися пізніше.

Саме з Білгородської області колони техніка росії заходять в Україну на територію Харківської області для підтримки наступу росіян.

Раніше "Телеграф" писав, що у прикордонних з Україною регіонах рф почалися незрозумілі події на військових та стратегічних об’єктах. Так, у Брянську спалахнула нафтобаза, вибухи чули в Курську, у Воронежі. В Україні ці події назвали "божественним втручанням" та кармою.

Теги:
#Білгород #Вибухи
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