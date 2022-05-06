пєсков зізнався, що військові не слухають путіна. Або знову збрехав

У кремлі прокоментували рішення путіна щодо меткомбінату у Маріуполі

президент росії володимир путін не віддавав додаткових наказів, які могли б бути пов'язані з ситуацією щодо металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який окупанти невпинно штурмують вже кілька днів поспіль.

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Про це у п'ятницю, 6 травня, заявив прессекретар кривавого російського лідера дмитро пєсков, — пишуть росЗМІ.

Так, під час чергового звітування перед російськими журналістами пєскову поставили запитання, чи заплановані на п'ятницю якісь зміни, пов'язані із ситуацією на "Азовсталі". Зокрема, йшлося про гуманітарні коридори задля евакуації мирного населення.

"Мені невідомо про жодні зміни. За деталями, звичайно, потрібно звертатися до Міноборони", — відповів речник путіна.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи не змінював кривавий диктатор путіна будь-яких рішень з цього питання, пєсков відповів: "Ні".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кілька тижнів тому російський кривавий диктатор володимир путін заявив, що приймати рішення щодо штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі вважає недоцільним.

Попри неправдиву заяву російського лідера російські військові прорвалися на територію маріупольського заводу, де упродовж кількох днів тривають запеклі бої з українськими захисниками.

В результаті систематичних ворожих обстрілів на "Азовсталі" загинули двоє мирних жінок та психологиня "Азова" — Наталія Луговська.