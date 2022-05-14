путін "знайшов" нацистів в Україні лише перед вторгненням: на сайті Кремля знайшли цікавий момент

Російський президент різко змінив риторику

Одним із популярних наративів російської влади є звинувачення українців у новому "нацизмі". Але, як з’ясувалося, використання почастішало останніми місяцями в рази.

Користувач Твіттера Фрідріх Шлііхнах*р проаналізував, коли і в яких кількостях слово "неонацист" з’явилося у лексиконі російського диктатора володимира путіна, використавши пошук на сайті російського президента.

Так, в офіційних розшифровках зустрічей і телефонних розмовах путіна слово використовувалося з початку вторгнення 24 лютого по 12 травня чотирнадцять разів. Але до цього набагато рідше. Так, про це йшлося під час визнання росією псевдодержав на окупованій частині Донбасу в лютому 2022 року, а до цього — вісьмома місяцями раніше у статті путіна про уявну єдність народів 12 липня 2021 року.

Що ж до ранніх згадок, то вони були ще рідше — у статті присвяченій 9 травня 2020 і виправданні "спецоперації" 2014. Всього до вторгнення в Україну путін згадує про "неонацистів" чотири рази.

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У відповідях на тред користувачі відзначили, що росія використовує це як виправдання вбивств українців і нацистів в Україні стало більше з початку вторгнення і навіть жартують на цю тему. Також використовували один із ботопитань "де ви були 8 років", які проросійські ботоферми використовують, щоб виправдати агресію росії.

Нагадаємо, що подібне почастішання використання слів для пропаганди не нове — у Радянському Союзі використання слова "фашизм" також підкорялося політичним бажанням керівництва країни.

Раніше "Телеграф" писав, що тези російської пропаганди про боротьбу з "нацистами" засудив головний рабин України Моше Реувен Асман зазначивши, що цим прикривають убивства та насильство над українцями.

Те, що в росії можуть навіть не розуміти значення слова, зазначив і Ілон Маск, якому російські високопосадовці пригрозили відповідальністю за поставки "Старлінків".