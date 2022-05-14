путин "нашел" нацистов в Украине только перед вторжением: на сайте Кремля нашли интересный момент

Российский президент резко сменил риторику

Одним из популярных нарративов российской власти является обвинение украинцев в новом "нацизме". Но, как выяснилось, использование участилось в последние месяцы в разы.

Пользователь Твиттера Фридрих Шлиихнах*р проанализировал, когда и в каких количествах слово "неонацист" появилось в лексиконе российского диктатора владимира путина, использовав поиск на сайте российского президента.

Так, в официальных расшифровках встреч и телефонных разговорах путина слово использовалось с начала вторжения 24 февраля по 12 мая четырнадцать раз. Но до этого — намного реже. Так, об этом говорилось во время признания россией псевдогосударств на оккупированной части Донбасса в феврале 2022, а до этого — восемью месяцами ранее в статье путина о мнимом единстве народов 12 июля 2021 года.

Что же касается более ранних упоминаний, то они были еще реже — в статье посвященной 9 мая в 2020 и в оправдании "спецоперации" 2014. Всего до вторжения в Украину путин вспоминает о "неонацистах" четыре раза.

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В ответах на тред пользователи отметили, что россия использует это как оправдание убийств украинцев и нацистов в Украине стало больше с начала вторжения и даже шутят на эту тему. Также использовали один из ботовопросов "где вы были 8 лет", которые пророссийские ботофермы используют, чтобы оправдать агрессию россии.

Напомним, что подобное учащение использования слов для пропаганды не ново — в Советском Союзе использование слова "фашизм" также подчинялось политическим желаниям руководства страны.

Ранее "Телеграф" писал, что тезисы российской пропаганды о борьбе с "нацистами" осудил главный раввин Украины Моше Реувен Асман отметив, что этим прикрывают убийства и насилие над украинцами.

То, что в россии могут даже не понимать значения слова отметил и Илон Маск, которому российские высокопоставленные лица пригрозили ответственностью за поставки "Старлинков".