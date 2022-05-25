Росіяни провели спецоперацію на затонулій "Москві": що відомо

Пірнати до потонулого судна російським військовим довелося цілих два тижні

Затонулий крейсер "Москва", записи розмов моряків з якого нещодавно з’явилися в мережі, був обстежений російськими військовослужбовцями в рамках нещодавньої спецоперації. Головною метою занурення спеціалістів на дно Чорного моря була евакуація останків російських солдатів, а також підняття секретних документів.

Більше деталей стало відомо від представника ГУР Міноборони України Вадима Скибіцького, пише "Крим. Реалії".

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Скибицький підкреслив, що "Москва" справді пішла на дно під час буксирування в окупований Крим. Проте просто так росіяни корабель у спокої не залишили. "Рятувальна" операція була оперативно спланована і зайняла близько двох тижнів.

Учасниками своєрідної "зачистки" флагманського крейсера вважають від п’яти до семи кораблів. До них входять не лише великі судна, але також буксири та катери, які займалися вилученням тіл загиблих моряків, зняттям апаратури, секретної документації тощо.

"Дістали те, що там залишилося і що не повинно потрапити до рук третьої країни", — наголосив представник української розвідки.

Звичайно ж, офіційної інформації про проведення подібних дій російські військовослужбовці не повідомляли. Все проводилося в максимальній суворості та таємності.

Зазначимо, що поки "Москва" прикрашає дно Чорного моря і стала притулком для місцевих риб, у росії намагаються знайти їй заміну. Імовірно, місце флагманського корабля перейде до "Адмірала Макарова". Декілька тижнів раніше в ЗМІ пройшла інформація про його можливе підбиття, проте він досі перебуває на плаву.

Більше того, днями з’явилися повідомлення про те, що він вийшов з порту Севастополя і прямує у бік Одеси. "Телеграф" вже писав про те, що загалом відомо про цей корабель.