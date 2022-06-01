У путіна заявили про включення окупованих територій України до складу рф: "Нема сумнівів"

Фантазія російських політиків не має меж

Російські політики вже відкрито заявляють про бажання включити окуповані території України до складу росії. До цього списку вони включають ОРДЛО, а також Херсонську та частину Запорізької області. І це — незважаючи на існуючі успіхи ЗСУ у просуванні щодо визволення Херсонщини.

Своїми мріями про завершення окупаційних процесів поділився секретар генради партії "Єдина росія" Андрія Турчак. Інформацію повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

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На думку Турчака, "немає жодних сумнівів" у тому, що території "Л-ДНР", а також тимчасово окуповані Херсонщина та частина Запорізької області стануть частиною росії. Це при тому, що до початку повномасштабного вторгнення сама росія нібито визнала "незалежність" незаконних формувань, що найменуються як "молоді республіки Донбасу".

Російський політик заявляє, що рішення про приєднання до рф прийматимуть місцеві жителі, однак у тому, що вони оберуть, він не сумнівається.

"У мене сумнівів у тому, що цей регіон буде у складі російської федерації, немає жодних, — заявив Андрій Турчак. — Люди хочуть захисту, стабільності, щоб нарешті після восьми років узаконеного Заходом бандерівського терору щодо них настав довгоочікуваний і міцний мир..."

Більш детально він зупинився на Запорізькій області. За словами чиновника, "приєднання" має пройти через референдум, проте лише тоді, коли дозволить ситуація на фронті. Для цього, каже Турчак, треба припинити вогонь та створити "зону безпеки".

У мережі вже очікувано відреагували на пропозиції "єдиноросовця".

Варто зазначити, що такі офіційні заяви врозріз розходяться з первісними заявами диктатора володимира путіна. На початку повномасштабної війни російський лідер запевняв: окупація територій України в плани росії не входить.

Тим часом поки що Україна втратила контроль над мінімум 20 відсотками своєї території. Це більше ніж деякі з європейських держав.