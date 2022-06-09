путіну гірше, приховувати все складніше: політолог повідомив про інцидент у Кремлі

Ймовірні ускладнення можуть бути пов’язані з недавньою операцією

Стан здоров’я російського кривавого диктатора володимира путіна став настільки нестабільним, що йому довелося відмовитися від проведення традиційної прямої лінії з громадянами рф. Цьому передував вельми неприємний інцидент, пов’язаний із різким погіршенням самопочуття політика, який почав кровопролитну війну з Україною.

Інформацією про те, що сталося з путіним, поділився інсайдерський Telegram-канал "Генерал СВР". Вважається, що його автором є російський політолог Валерій Соловей, який часто повідомляв неофіційну інформацію начебто з кулуарів Кремля.

Чому росії не виграти війну проти України?

За даними інсайдера, буквально тиждень тому путін був готовий прослухати дзвінки від росіян, проте задумався над скасуванням заходу через рекомендацію лікарів. Трохи згодом сталося те, що остаточно переконало наближених до диктатора осіб перенести спілкування з народом на пізніший час.

"Під час спроби встати з-за столу путін відчув різке нездужання, слабкість і запаморочення. Президентові знадобилася термінова медична допомога", — зазначає автор "Генерала СВР".

Варто наголосити на особливій іронічності ситуації — це сталося після наради з представниками військового блоку, які, зокрема, відповідають за ведення війни проти України.

Стандартом для прямої лінії з путіним вважається щонайменше чотиригодинне перебування політика у прямому ефірі. Проте загальний стан та підвищена втома не дозволяють йому це зробити. У Кремлі сподіваються на покращення здоров’я свого диктатора, тому переносять звичний "зідзвон" із президентом попередньо на серпень.

"Неміч президента росії останнім часом вдається приховувати все складніше", — резюмує інсайдер.

Ймовірно, причиною такого серйозного нездужання стала нещодавно перенесена операція. Занадто багато джерел одночасно стверджують про прогресуючу у владимира путіна онкології.

Раніше "Телеграф" також розповідав, скільки часу "відміряють" путіну агенти ФСБ. Спойлер — це не так довго, але й не надто мало, як хотілося б українцям. При цьому деякі цілком упевнені в тому, що справжній президент рф вже давно помер.