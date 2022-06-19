Козявку шукають другу добу: над путіним, що колупається в носі, регочуть у мережі

Правила етикету, здається, кремлівським лідером давно забуті

Російський диктатор володимир путін знову став посміховиськом серед користувачів соцмережі. Цього разу через свою поведінку під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 2022 року, де він щедро сипав погрозами у бік Заходу та України. Втім, навіть "бойовий настрій" не зупинив його від рішення в якийсь момент поколупатися в носі.

Звісно ж, це не пропустили всюдисущі камери, тому момент розглядання путіним своїх кіз просочився в інтернет. "Телеграф" зібрав найяскравіші реакції користувачів мережі на такий малоапетитний інцидент.

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Одним із тих, хто не прогаяв можливості прокоментувати поведінку путіна, став російський журналіст Олександр Невзоров. Нагадаємо, нещодавно йому пообіцяли надати українське громадянство.

"Попри санкції за будь-яких умов процвітає козодобувна промисловість. У самому фіналі відео: симоньян здогадалася про те, що знову буде стравою номер один на вечері ПМЕФ", — написав Невзоров у своєму Telegram-каналі.

Реакції інших інтернет-користувачів не менш прекрасні. Багато хто, до речі, згадав інсайд про те, що путін має спеціально навчених людей, котрі приставлені збирати відходи його життєдіяльності під час іноземних візитів президента.

Також у мережі активно обговорюють, куди ж російський диктатор за підсумком подів свою козу — непомітно витер об одяг чи з’їв.

В цілому ж минулий ПМЕФ був дуже неординарним і сповнений несподіваних інцидентів. Так, наприклад, синхронний перекладач путіна, який стежив за промовою журналістів, у якийсь момент не витримав і вилаявся у прямому ефірі.

Також путіна явно розчарував президент Казахстану, який видав не надто позитивне для Кремля рішення щодо ОРДЛО.