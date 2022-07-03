Вибухи у Білгороді: міноборони рф видало цілий "бойовик" про напад України

Окупанти приписують українським військовослужбовцям усі ті злочини, які вчиняють самі

Російське військове командування нарешті офіційно відреагувало на нічні вибухи у Білгороді. На думку представників Міноборони рф, їхні засоби ППО успішно відбили атаку ракет, випущених українськими військами з "Точок-У". При цьому повідомляється про начебто використання касетних боєприпасів та декілька безпілотних апаратів.

Інформацію повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяви міністерства оборони росії. У своєму звіті вони вказали кілька видів зброї та всерйоз заявили, що ЗСУ планували бити по мирному населенню Білгорода.

Як відомо, українська армія не використовує цивільних як "живий щит" і точно не стріляє по житловій інфраструктурі. На відміну від росіян, які вже неодноразово демонстрували, як рівняють мирні квартали із землею.

І все ж їхнє керівництво звітує, нібито саме українці, використовуючи тактичні ракетні комплекси "Точка-У", вистрілили ракетами з касетними головками по території Білгородської та Курської області. Білгород наче як мав бути атакований одразу трьома снарядами, але місцеві засоби ППО збили всі їх у повітрі.

Як відомо, приземлення уламків пройшло вкрай невдало — у місті спалахнув один із приватних будинків. Також близько півсотні будинків було пошкоджено. В основному йдеться про вибиті вікна, але є й серйозніші наслідки.

Вибухи в Курську Міноборони рф пояснило начебто використанням ЗСУ безпілотників марки Ту-143 "Рейс". БПЛА, за версією росіян, були начинені вибухівкою, проте не влучили у ціль через засоби ППО.

При цьому в мережі вже зазначили, що на окремих фото із постраждалого Білгорода добре видно залишки саме російських ракет. На озброєнні української армії немає комплексів "Панцир С1", саме з них випускають такі зенітні снаряди.

Також "Телеграф" писав про те, як на інцидент із вибухами відреагували українські користувачі соцмереж.