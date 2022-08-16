Застосування ядерної та хімічної зброї в Україні: шойгу розповів про плани москви

За словами так званого міністра оборони рф, окупанти не бояться систем HIMARS і продовжують перемагати Захід

Поки, за визначенням міністра оборони України Олексія Резнікова, росія грає на ядерних нервах світу, влаштовуючи провокації на Запорізькій АЕС, його так званий колега із рф сергій шойгу виступив із гучною заявою. Він прокоментував можливість використання ядерної та хімічної зброї окупаційними військами в Україні.

Як повідомив пропагандистський телеграм-канал Mash, під час Х московської конфереції з міжнародної безпеки він заявив, що такої необхідності в росії зараз нема. "З воєнної точки зору немає необхідності застосовувати ядерну зброю в Україні для досягнення поставлених цілей", — сказав шойгу. Він також назвав абсурдними припущення про застосування хімічної зброї.

Голова так званого міністерства оборони рф також заявив, що росія в Україні воює з "об’єднаними силами Заходу" і що дії окупантів "розвіяли міф про суперзброю, яку Захід постачає Україні". Зокрема, шойгу заявив, що РСЗВ HIMARS не справили суттєвого впливу на хід війни, а НАТО "не має сумнівів, що цілі "спецоперації" в Україні будуть досягнуті". Ситуацію з безпекою в Європі він назвав гіршою, ніж у часи холодної війни.

Як повідомляв "Телеграф", окрім шойгу, хід війни в Україні прокоментував також його начальник володимир путін, знову звинувативши в усьому цивілізований Захід.